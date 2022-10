Governo: Confindustria Belluno, attenzione per le terre alte

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Sgravi sull'energia nelle terre alte, immediata incardinazione e approvazione della legge quadro sulla montagna, accelerazione delle opere - materiali e immateriali - in vista delle Olimpiadi 2026, misure straordinarie per i giovani: sono questi i quattro punti che Confindustria Belluno Dolomiti pone immediatamente all'attenzione del nuovo Governo Meloni.

"L'azione dell'Esecutivo dovrà essere efficace quanto tempestiva. È chiaro a tutti che non c'è un minuto da perdere - afferma Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti - che augura al nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni un "buon lavoro nell'interesse del Paese, delle sue imprese e dei singoli territori".

"Che Giorgia Meloni sia la prima presidente donna del Consiglio non è un fatto né scontato né di poco conto, ma il risultato di un lento processo di evoluzione che non possiamo non accogliere con grande soddisfazione - prosegue Berton -. È un messaggio potente per le nuove generazioni di ragazze, la dimostrazione che niente è impossibile se si punta sulle proprie inclinazioni e sui propri talenti. È un passo in avanti per il nostro Paese al quale dovranno seguirne altri. Una società cresce, umanamente ed economicamente, solo se c'è piena inclusione". (ANSA).