Governo: Confcommercio Veneto, giudicheremo sui fatti

"Buon lavoro alla prima premier donna della storia repubblicana - prosegue Bertin - e buon lavoro a tutti i ministri. Da parte nostra massima apertura di credito e piena collaborazione per affrontare i problemi di questo tempo segnato dalla congiuntura, dalla crisi energetica e dalla guerra.

Giudicheremo l'esecutivo sui fatti. Il Veneto ha un'autorevole rappresentanza in Consiglio dei ministri: siamo certi che ci sarà un dialogo costante e proficuo". (ANSA).