Governo: Bonomi,ministero Made in Italy?Conta azioni no nomi

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - "Credo che si possa chiamare ministero del Made in Italy, si chiamava commercio estero: è una parte importante dello sviluppo economico del Paese. Al di là delle denominazioni, vedremo le deleghe e l'azione di governo".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a margine della Festa dell'Ottimismo del Foglio, in merito alla nuova denominazione del Mise come ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso. (ANSA).