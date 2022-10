Bollette: Bcc E-R, pronti a dare una mano a famiglie

(ANSA) - RIMINI, 22 OTT - Il credito cooperativo si impegna a offrire risposte per sostenere imprese e famiglie alle prese con il caro energia. "Le imprese e il mondo del lavoro oggi chiedono risposte efficaci e immediate per fare fronte agli aumenti dei costi dettati dalla crisi energetica e dagli squilibri internazionali", ha detto Mauro Fabbretti, presidente Federazione BCC Emilia-Romagna, nel corso di un intervento al convegno promosso dal proprio ente a Rimini.

"Ma la sfida per il futuro - ha proseguito - ha un respiro ancora più ampio e riguarda anche la necessaria transizione ecologica e l'impegno a ridurre le diseguaglianze sociali e tra territori".

"Il caro-bollette - ha aggiunto - ha palesato l'improrogabilità di un maggiore impegno nelle energie rinnovabili". Le banche di credito cooperativo "sono pronte a mettere in campo adeguati strumenti finanziari - ha annunciato Fabbretti - per supportare le imprese in questo percorso e al contempo chiedono alle istituzioni un reale alleggerimento burocratico delle procedure autorizzative".

Nel primo semestre dell'anno le Bcc regionali hanno segnato una crescita nel credito a privati e imprese che ha superato i 13 miliardi di euro. Un sistema "solido e in salute", ha sottolineato il presidente, che al 30 giugno 2022 ha raggiunto un utile netto di 107,1 milioni di euro. (ANSA).