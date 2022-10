Salpa nave SailOr, a bordo per scoprire le professioni del mare

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Salpa doman dal Porto di Genova la IX edizione di SailOr, la nave dell'orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, un progetto avviato nel 2013 nell'ambito di 'Orientamenti' il salone per indirizzare i giovani verso il varo che si terrà dal 15 al 17 novembre.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, a bordo della motonave 'La Superba' di Grandi Navi Veloci (GNV) si imbarcheranno circa 270 studenti degli Istituti Nautici, Alberghieri e Turistici della Liguria e di altre regioni italiane per un viaggio di istruzione e formazione sul campo fino al 25 ottobre. In particolare, per la Liguria ci saranno 150 studenti: 90 dei Nautici, 58 degli Alberghieri e 2 allievi del Turistico Parentuccelli-Arzelà di Sarzana. Gli altri 120 studenti arrivano da altre regioni italiane ma anche dall'estero come gli allievi della Lithuanian Maritime Academy e dell'istituto alberghiero Paul Aguier di Nizza.

SailOr è promosso da Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale, Grandi Navi Veloci, l'Accademia della Marina Mercantile, Capitaneria di Porto di Genova con la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliaria, Università di Genova, Costa Crociere, MSC, Istituto Nautico San Giorgio di Genova, Istituto Alberghiero Bergese e Istituto Alberghiero Marco Polo.

I quattro giorni di navigazione avverranno sulla rotta Genova - Palermo.

"Per compiere scelte consapevoli - afferma l'assessore alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola - gli studenti hanno bisogno di 'imparare facendo' e in questo senso SailOr è una grande palestra. L'esperienza in azienda è fondamentale per far acquisire ai ragazzi la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ma anche per conoscere meglio se stessi, i propri interessi e le proprie attitudini".

"Il progetto SailOr - afferma Antimo Ponticiello, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria - riunisce in un'esperienza interdisciplinare piacevole per gli studenti la scoperta della filiera delle professioni a bordo. Sottolineo l'importanza del lavoro dei tutor e dei docenti al loro fianco, ai quali va il mio ringraziamento". (ANSA).