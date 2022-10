Sace: online piattaforma per collegare Pmi e gruppi esteri

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Al via la nuova piattaforma di Business Matching digitale di Sace, "una vera e propria "piazza virtuale", dove le piccole e medie imprese italiane possono mettersi in contatto con le multinazionali estere dei settori di loro interesse per accrescere le opportunità di business". Lo si legge in una nota secondo cui "sono già oltre 40 i buyer esteri selezionati da tutto il mondo. La piattaforma di Sace è stata lanciata in concomitanza con un incontro di business matching con Sumec, primaria realtà cinese, che si è presentata a oltre 20 imprese italiane attive in numerosi settori della meccanica strumentale, tra cui i macchinari agricoli, tessili e per la lavorazione di plastica e altri materiali".

In dettaglio, la nuova piattaforma si rivolge a tutte le imprese, soprattutto Pmi, che potranno iscriversi gratuitamente nell'Area riservata su sace.it e avere la possibilità di consultare i profili dei buyer coinvolti nelle numerose iniziative di business matching di Sace.

Dal 2018 a oggi, SACE ha organizzato più di 100 eventi di business matching, sia in presenza che digitali, coinvolgendo più di 4mila imprese italiane e 128 buyer esteri facilitando direttamente più di 1400 incontri bilaterali grazie a un team di esperti dedicato.

Secondo Luca Passariello, Head of Supply Chain & Business Promotion di SACE "siamo orgogliosi di poter lanciare questa iniziativa con il business matching con Sumec, un partner con cui abbiamo consolidato un'ottima relazione in questi ultimi 4 anni facilitando le esportazioni dall'Italia alla Cina e sostenendo le relazioni commerciali tra Sumec e le Pmi italiane". (ANSA).