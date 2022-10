Orlando a Inps, grato del vostro lavoro

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Nel momento in cui mi appresto a lasciare il mio incarico di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, desidero rappresentarvi il mio sentimento di assoluta gratitudine per il percorso di strada fatto insieme in questi mesi di governo. Ringrazio sinceramente ciascuno di voi per il lavoro svolto quotidianamente, ciascuno per la sua responsabilità, in particolare per chi è impegnato presso le sedi periferiche. Molte delle misure approvate in questi anni, non facili, a partire dalla gestione della emergenza pandemica, sono diventate concrete grazie anche al lavoro del personale Inps. Ci tenevo davvero ad esprimervi il mio più sincero apprezzamento. Siate orgogliosi del vostro Istituto e di ciò che realizza per questo Paese. Buon lavoro al servizio dell'Italia".

Lo scrive il ministro del Lavoro Andrea Orlando ai vertici ed al personale dell'Inps. (ANSA).