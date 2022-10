Lombardia: Moratti in Valtellina, 18mln in 3anni su Welfare

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Giornata di lavoro in Valtellina per la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti: all'Ospedale di Chiavenna sono stati inaugurati un 'Centro per i disturbi cognitivi e le demenze' e il 'Nuovo modello di organizzazione della Medicina generale'; nella Unità Operativa Complessa Di Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica dell'Ospedale di Sondrio sono stati svelati Angiografo, Tac e nuovo Acceleratore Lineare, strumento fondamentale per la radioterapia.

Su questo territorio, osserva Moratti, "abbiamo grande attenzione sia per il rafforzamento delle cure primarie e della medicina territoriale, sia per gli ospedali, investendo in strumentazione moderna, in grado di accorciare i tempi delle diagnosi e di fornire le terapie con maggiore accuratezza".

Nell'ultimo triennio, ricorda, "abbiamo investito 18 milioni di euro sui presidi ospedalieri della Valtellina e, attraverso i fondi del PNRR, prevediamo l'arrivo di altri 6 macchinari moderni per oltre 3 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 20 milioni per la creazione di 12 strutture territoriali di cui 2 Case di Comunità e 1 Ospedale di Comunità già funzionanti". (ANSA).