Innovazione:Confindustria Crotone,bene premio Smau Plastilab

(ANSA) - CROTONE, 21 OTT - Il presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò, in una nota, esprime "piena soddisfazione per il riconoscimento del Premio Innovazione Smau 2022, riservato all''Eccellenza Italiana - Modello di Innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni', all'azienda crotonese Plastilab S.r.l., la start up innovativa aggregata a Net S.c.ar.l - Polo di Innovazione della Regione nel campo dell'ambiente e dei rischi naturali e associata a Confindustria Crotone".

"Siamo molto lieti - afferma Spanò - del riconoscimento ottenuto da Plastilab, una realtà che in questi anni è molto cresciuta, realizzando progetti di riuso e riciclo della plastica e collaborando con amministrazioni ed enti locali anche per far crescere la cultura della sostenibilità ambientale nei giovani e negli adulti. Congratulazioni quindi all'ad dell'azienda ed ai suoi collaboratori per questo riconoscimento importante. Le start up innovative danno un contributo importantissimo nella costruzione di un ecosistema imprenditoriale e pubblico attento alle sfide della transizione ecologica".

"Il progetto premiato da Smau 2022 nasce da una collaborazione tra Plastilab e l'amministrazione comunale di Cirò Marina - è detto nella nota - per realizzare, in un'area non utilizzata, un'infrastruttura sociale multifunzione. Per favorire l'incontro, l' accoglienza e lo svago sono stati progettati e realizzati spazi per giochi dei bimbi, aree picnic attrezzate per le famiglie, strutture per l'agility dog e per lo sgambamento dei cani, una zona fitness per il running di adulti e ragazzi in ambiente outdoor, un campo di basket all'aperto. Tutti gli allestimenti e gli arredi del parco sono stati realizzati attraverso l'impiego di plastica in seconda vita proveniente dalla raccolta differenziata ed è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e di animazione territoriale sui temi del recupero, riuso e riciclo dei rifiuti plastici". (ANSA).