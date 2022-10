Governo: Confindustria Sicilia, congratulazioni a Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - "La nomina di Nello Musumeci al ministero del Sud è un segnale importante per la Sicilia". Così il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro albanese sulla scelta Di Musumeci nella squadra del governo Meloni.

"Nello Musumeci - dice il presidente Albanese - è stato un interlocutore valido per le imprese nel corso del suo governo alla guida della Regione Siciliana. All'apprezzamento per questa scelta si aggiungono i nostri auspici: Musumeci - conclude Albanese - ha lavorato bene sulle Zes e sulla decontribuzione, ambiti tanto cari al mondo produttivo, siamo certi che proseguirà il suo impegno su questi temi". (ANSA).