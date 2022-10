Governo: Confcommercio, ora sfida straordinaria

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Auguri di buon lavoro alla Presidente Meloni ed a tutta la compagine dei Ministri. Il Paese è chiamato ad affrontare sfide di straordinaria portata per questo apprezziamo la rapidità con la quale si è formato il nuovo Esecutivo per rispondere al più presto alle emergenze economiche e sociali, a partire dall'energia, in un quadro di chiare e comuni scelte europee. Per queste ragioni, auspichiamo, dunque, che si apra anche una fase di tempestivo confronto con le forze sociali che rappresentano l'Italia delle imprese e del lavoro. Il contributo della Confcommercio certamente non mancherà". Così Confcommercio in una nota sul nuovo Governo.

