Governo: Confartigianato Fvg, sia attento a chi crea lavoro

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - "Grande soddisfazione per il Friuli Venezia Giulia". È il commento del presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti alla nomina del senatore pordenonese Luca Ciriani a ministro per i Rapporti con il Parlamento nel Governo che sarà guidato da Giorgia Meloni.

Tilatti, in una nota, ricorda che "Ciriani, quando ricoprì il ruolo di assessore alle Attività produttive in Regione, ha dimostrato di avere attenzione per il mondo del fare. Ora su questo Governo c'è molta attesa, per la situazione estremamente complessa che stiamo vivendo a livello socio-economico. Ci auguriamo che la premier Meloni e anche Ciriani nel suo nuovo ruolo confermino l'attenzione a chi crea lavoro e ricchezza".

