Governo: Confartigianato, buon lavoro a Meloni

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il presidente di Confartigianato Marco Granelli, a nome degli artigiani e delle piccole imprese, augura buon lavoro alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla compagine di Governo.

"Confidiamo - sottolinea Granelli - nell'impegno saldo, coeso e pragmatico del nuovo Esecutivo per affrontare rapidamente e con il pieno coinvolgimento delle parti sociali le gravi emergenze economiche. Alla Presidente Meloni e a tutto il Governo offriamo il nostro contributo di proposte e di collaborazione per contribuire a superare questa fase così difficile e a rilanciare la competitività del Paese".

In particolare, il Presidente di Confartigianato auspica "un proficuo confronto con i Ministeri di riferimento, guidati da personalità di alto profilo e di provate competenza e sensibilità sui temi che stanno a cuore ai nostri imprenditori.

Siamo certi di poter contare su un'interlocuzione costante e costruttiva per porre l'artigianato e le micro e piccole imprese, che rappresentano il 99% del sistema produttivo italiano, al centro degli interventi di politica economica, con l'obiettivo di valorizzarne le capacità di creare occupazione, sviluppo, innovazione, coesione sociale, nell'ambito dell'interesse generale del Paese". (ANSA).