Governo: Alleanza coop, auguri a primo premier donna

I migliori auguri di buon lavoro al governo guidato dal primo premier donna Giorgia Meloni. Un ringraziamento al capo dello stato Sergio Mattarella per aver svolto un rapido giro di consultazioni per arrivare subito alla costituzione di un governo che possa affrontare con immediatezza i dossier più urgenti dal caro energia per imprese e famiglie, all'inflazione a due cifre". È l'augurio di buon lavoro che Maurizio Gardini, presidente di Alleanza Cooperative fa alla presidente del consiglio Giorgia Meloni anche a nome dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone. (ANSA).