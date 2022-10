Finanza: D'Arienzo (Simest), siamo prossimi alla recessione

(ANSA) - TREVISO, 21 OTT - "Siamo all'avamposto di un contesto recessivo, quello che riteniamo in Simest è che occorra davvero avere un approccio proattivo, responsabile, con la consapevolezza delle cause che hanno portato le molte aziende a fenomeni di difficoltà, ad esempio negli approvvigionamenti in aggiunta a quelle geopolitiche". Lo ha detto oggi, intervenendo a Treviso al Family Business Forum, l'amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D'Arienzo.

"Proattività - ha aggiunto - significa anche andare a supportare tutte quelle aziende che fino a questo punto sul piano internazionale non si sono ancora strutturate e supportarle in una logica di diversificazione, non solo per nuove nicchie di mercato ma anche per canali di fornitura, e indurle ad agire sulla dimensione per diventare più strutturate", ha concluso. (ANSA).