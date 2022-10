Camere commercio:Cosenza,indetto il concorso "Pane Nostrum"

(ANSA) - COSENZA, 21 OTT - "Dalla conoscenza della terra ai metodi di coltivazione, dalla raccolta delle messi alla lavorazione della farina, dalla lievitazione alla cottura; il Pane ha una relazione strettissima con la natura e con i suoi quattro elementi fondamentali: terra, aria, acqua e fuoco. Senza dubbio il pane è tra i più appropriati biglietti da visita di questa provincia, e partendo da queste considerazioni e al fine di elogiare il lavoro e le tecniche dei tanti panificatori di cui Cosenza è ricca, che la Camera di Commercio di Cosenza in sinergia con l'Azienda Speciale Promocosenza e l'arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese), ha indetto il concorso 'Pane Nostrum'". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale cosentino.

"Il concorso mira ad individuare - è detto nel comunicato - le migliori produzioni nelle due categorie pani prodotti con sfarinati ottenuti da molitura italiana e pani prodotti con filiera interamente calabrese. In entrambe le categorie potranno concorrere esclusivamente prodotti tradizionali e artigianali ottenuti tramite sistemi di lievitazione con lievito madre realizzati alternativamente con farine integrali di frumento tenero, farine di frumento tenero, farine di frumento duro. Il concorso prevede l'assegnazione di un primo premio per il primo prodotto classificato per ciascuna categoria e per ogni tipologia di farina utilizzata. Altri riconoscimenti sono previsti per il più giovane imprenditore, per le nuove imprese, per le imprese femminili e per quelle ritenute di particolare interesse per i mercati nazionali ed esteri (con una produzione annua superiore ai 5.000 Kg)".

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione, e verranno inseriti all'interno della pubblicazione "Selezione dei migliori pani e prodotti da forno della provincia di Cosenza", che verrà poi promossa e distribuita nei diversi eventi di promozione territoriale organizzati dalla Camera di Commercio. È già possibile partecipare al concorso "Pane Nostrum" presentando domanda di partecipazione attraverso un'apposita e semplice procedura telematica. Il personale della Camera di Commercio è disponibile per fornire informazioni sul bando e sulla procedura di candidatura ai recapiti: email agendadigitale@cs.camcom.it, tel: 0984 815 260.

Per consultare il bando integrale: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/pane- nostrum-concorso-la-selezione-dei-migliori-pani-della-provincia- di-cosenza-i (ANSA).