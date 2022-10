A Fiumicino la Cna si mobilita a sostegno degli artigiani

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un'occasione per le imprese e gli artigiani per l'accesso al credito e al welfare della Bilateralità. È questa l'iniziativa organizzata dalla Cna Roma con il patrocinio del Comune di Fiumicino, che si terrà mercoledì 26 ottobre, presso la sala Consiliare del Comune.

Il seminario, rivolto alle imprese del comparto dell'artigianato, affronterà i temi dell'accesso al credito e delle prestazioni di welfare offerte dalla bilateralità del comparto. Oltre all'Assessora alle attività produttive di Fiumicino Erica Antonelli, interverranno Giordano Rapaccioni, Responsabile Relazioni sindacali CNA Roma, Andrea Di Lorenzo, Consulente Credito Coopfidi Credito Agevolato per l'avvio e sviluppo delle attività.

"Durante l'incontro - spiega Antonelli - verranno presentati gli strumenti di credito agevolato necessari per l'avvio e lo sviluppo delle attività. Momenti come questi sono importanti perché rappresentano occasioni di confronto di rilievo a sostegno delle piccole e medie imprese locali. Per questo invito tutti i soggetti interessati a partecipare". (ANSA).