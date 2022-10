Vino: Alleanza Coop, coesione contro la demonizzazione

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Difendere il vino dagli attacchi di quanti intendono demonizzarlo come fosse un prodotto di per sé dannoso alla salute, senza fare alcuna distinzione tra l'uso moderato del vino come alimento durante i pasti e l'abuso di sostanze alcoliche. E' il messaggio lanciato al Forum mondiale delle Cooperative Vitivinicole organizzato dal gruppo Caviro da Luca Rigotti, coordinatore settore vitivinicolo dell'Alleanza Cooperative Agroalimentari e presidente del Gruppo vino dell'organizzazione di cooperative europee Copa-Cogeca.

"Rinnovo il mio appello a proseguire con un'azione il più possibile allargata e unitaria, poiché il comparto resta tuttora al centro di posizioni ideologiche e di attacchi a livello comunitario e internazionale - ha precisato Rigotti - se sapremo organizzarci riusciremo a mitigare l'accanimento contro il vino, puntando su campagne informative e attività di educazione che facciano leva sulla netta differenza tra consumo responsabile e abuso e sul principio che tutti i consumi eccessivi sono dannosi". Il coordinatore ha poi fatto riferimento a come gli effetti di questa tendenza proibizionistica si vadano ad aggiungere alle difficoltà causate dall'inflazione e dai costi di produzione alle stelle e all'"inaccettabile" riduzione dei fitofarmaci contenuto nella proposta di Regolamento della Commissione Europea. "Il settore - ha concluso Rigotti ha bisogno di più tempo, di forti investimenti nella ricerca scientifica e nello studio e sperimentazione dei vitigni tolleranti/resistenti alle malattie della vite così come sul fronte delle nuove tecnologie genetiche, come il genome editing". (ANSA).