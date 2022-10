Professioni: Inarcassa, male burocrazia, frena investimenti

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Ci piacerebbe operare in maniera veloce su tutto il territorio nazionale: abbiamo capitali importanti e vogliamo avere certezza dei nostri investimenti", tuttavia "la burocrazia ci impedisce di essere presenti in ogni città in cui vorremmo", al pari di quanto realizzato a Milano.

Parola del presidente di Inarcassa, l'Ente previdenziale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti Giuseppe Santoro, intervenuto oggi, nel capoluogo lombardo, al forum Real estate di Coima, nel corso del quale è stato annunciato che il quartiere di Porta Nuova, a Milano, è il primo a livello mondiale a ottenere le certificazioni LEED¸ e WELL¸ for Community, che riconoscono la sostenibilità sociale, ambientale ed economica di un progetto immobiliare. All'ANSA, poi, Santoro riferisce il più recente dato sul patrimonio della Cassa pensionistica privata che guida: 12,7 miliardi di euro. E, nel corso di una tavola rotonda, riprendendo le parole di un altro relatore, il presidente dell'Enpam (l'Ente dei medici e degli odontoiatri) e dell'Adepp (l'Associazione che riunisce gli Enti previdenziali dei professionisti) Alberto Oliveti, lancia un messaggio al nascente nuovo governo: "Fidatevi delle Casse di previdenza come investitori istituzionali". (ANSA).