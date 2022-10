Professioni: agronomi, salgono i redditi, anche per le donne

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Al congresso del Conaf (il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali), a Firenze, il presidente dell'Ente previdenziale pluricategoriale, l'Epap (cui sono iscritti, oltre agli agronomi, anche i fisici, i chimici, i geologi e gli attuari), Stefano Poeta, ha anticipato alcuni dati sulle performance della categoria: i redditi della componente maschile sono, in media, nel 2021, pari ad oltre 28.600 euro (l'anno prima si attestavano a 24.600), quelli delle professioniste, invece, sono in salita dai circa 16.800 del 2020 ai quasi 19.900 dell'ultimo anno d'imposta.

L'assise fiorentina ha permesso alla presidente del Conaf Sabrina Diamanti di evidenziare l'esigenza di un welfare più ampio ed efficace per aiutare le colleghe nella carriera e a conciliare gli impegni familiari, che permetta anche loro di "salire i vari 'scalini' istituzionali". (ANSA).