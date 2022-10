Pensioni: contributi per artisti, domande entro 31 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Per la prima volta anche gli artisti freelance possono richiedere il sussidio da versare in un fondo di previdenza complementare. Le domande vanno presentate all'Asse via e-mail o tramite patronato.

Alla fine del 2020 il consiglio regionale del Trentino Alto Adige aveva creato le condizioni quadro per sostenere gli artisti con l'integrazione dei versamenti previdenziali. Se gli artisti versano autonomamente almeno 500 euro in un fondo pensione integrativo, la Provincia interviene con un contributo fino a 500 euro. Per poter richiedere il contributo riferito ai versamenti pensionistici relativi agli anni 2021 e 2022 è sufficiente aver versato o versare al fondo pensione almeno 250 euro.

Ora che tutto l'iter disciplinare è stato completato, gli artisti possono inviare la loro domanda all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (Asse) via e-mail o tramite patronato entro il 31 dicembre 2022. Il modulo relativo (compresa la documentazione riferita alla situazione del fondo pensione complementare) può essere scaricato dal sito web dell'Asse in cui sono pubblicate anche tutte le informazioni sulla nuova contribuzione pensionistica.

Gli artisti devono risiedere in Trentino-Alto Adige da almeno due anni e non superare il limite di reddito di 35.000 euro e dovevano iscriversi al neonato registro provinciale degli artisti entro il mese di settembre. Nelle scorse settimane sono pervenute ai tre assessorati provinciali alla cultura un totale di 199 candidature da parte di creativi che provengono da tutti i settori artistici: dalle arti visive alle arti dello spettacolo, dal cinema alla letteratura fino alla musica.

