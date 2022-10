Lavoro:protesta Sì Cobas a ispettorato e Confindustria Prato

(ANSA) - PRATO, 20 OTT - Alcune decine di persone iscritte al sindacato Sì Cobas hanno manifestato questa mattina a Prato davanti alle sedi dell'ispettorato del lavoro e di Confindustria Toscana Nord. All'ispettorato sono state presentate denunce formali di tre lavoratori della 'Ritorcitura Duemila', che sono in sciopero.

Di fronte alla sede di Confindustria, invece, i lavoratori hanno protestato per "l'indifferenza" delle aziende committenti che fanno parte dell'associazione. I lavoratori chiedono che "Confindustria faccia sentire il proprio peso - chiede il sindacato - intervenendo per una risoluzione positiva della vertenza, per risanare le filiere di produzione delle aziende a questa associate". Finora, spiega Sì Cobas in una nota, sono state due le aziende che hanno risposto alla comunicazione formale inviata dal sindacato per richiedere un intervento per la risoluzione positiva della vertenza, coerentemente con l'art.

12 del contratto nazionale dei tessili artigiani, ma nessuna di queste è associata a Confindustria. "Confindustria - osserva ancora il sindacato di base - deve prendersi le proprie responsabilità e dimostrare di essere davvero un'eccellenza nel rispettare i codici etici: queste aziende non possono lavarsene le mani, perché fino a ieri la Ritorcitura Duemila ha fornito loro manodopera a basso costo, ma a caro prezzo in termini di diritti umani e dignità". (ANSA).