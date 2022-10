Istat: produzione nelle costruzioni cresce del 2,7% ad agosto

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nel mese di agosto l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione è aumentato del 2,7% rispetto a luglio. Un ritorno alla crescita, "dopo le flessioni osservate nei quattro mesi precedenti", commenta l'istituto.

Tuttavia, nella media del trimestre giugno-agosto 2022 la produzione diminuisce del 3,6% nel confronto con il trimestre precedente.

Su base tendenziale, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come ad agosto 2021), sia l'indice grezzo registrano un aumento del 9,7%. Dato positivo anche sul lungo periodo: nei primi otto mesi del 2022, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 15,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 14,4%. "In termini tendenziali l'indice corretto cresce in modo sostenuto per il dodicesimo mese consecutivo", aggiunge in nota l'Istat. (ANSA).