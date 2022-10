Inps:a luglio saldo annualizzato contratti lavoro a +609mila

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - A luglio il saldo annualizzato che identifica la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di lavoro (differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese di luglio rispetto al valore analogo alla medesima data dell'anno precedente) si attesta su 609mila unità. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul precariato.

"Dopo gli andamenti negativi registrati nella prima fase della pandemia (antecedente all'avvio della vaccinazione di massa), si legge, a partire da marzo 2021 il saldo annualizzato ha registrato il continuo recupero dei livelli occupazionali. A luglio 2022 si registra un saldo annualizzato pari a 609mila posizioni di lavoro. Il contributo alla crescita dei rapporti a tempo indeterminato, continuamente crescente dalla fine del 2021, risulta pari a +272mila unità. Per i contratti a tempo determinato, esauritasi la spinta al recupero dopo le perdite dovute alla pandemia, il saldo risulta pari a +181mila unità; positivo risulta il trend anche per gli altri contratti (apprendisti +16mila; stagionali +50mila; somministrati +24mila; intermittenti +65mila). (ANSA).