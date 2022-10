Governo:Carraro (Confindustria Veneto), Meloni sembra decisa

(ANSA) - TREVISO, 20 OTT - "Come imprenditori abbiamo un po' sofferto questi titoli che abbiamo letto sui giornali, però speriamo che servano soltanto per chiarire la partenza del governo, e che poi il governo invece possa andare diritto per la sua strada". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, a margine del Family Business Forum di Treviso.

"Aspettiamo l'incarico - ha aggiunto - ma Meloni mi sembra molto ferma e decisa di portare avanti il governo. Come imprenditori abbiamo urgenza di vedere portare avanti quelli che sono i nostri bisogni. Tra le primissime cose che dovrebbe fare il nuovo esecutivo sicuramente c'è il tema dell'energia, il tema della crisi, il tema di cercare di aiutare l'impresa nei prossimi mesi. Poi ci sono i temi che chiediamo da tanto, il cuneo fiscale, per ridare anche il potere d'acquisto ai lavoratori e per poter dare più competitività. Secondo me dovranno essere le prime - ha concluso - ad essere prese in mano dal nuovo governo". (ANSA).