Giappone: record deficit commercio estero ultimi sei mesi

(ANSA) - TOKYO, 20 OTT - Record del deficit del commercio estero nei prime sei mesi dell'anno in Giappone, a fronte del progressivo deprezzamento dello yen sulle principali valute.

In base ai dati preliminari rilasciati dal ministero delle Finanze, il rosso è pari a 11mila miliardi di yen nel periodo tra aprile a settembre, l'avvio dell'anno fiscale nel Paese del Sol Levante, equivalenti a 75 miliardi di euro: si tratta del maggior deficit da quando sono iniziate le statistiche, nel 1979. Le importazioni sono cresciute del 44,5% a un valore di oltre 400 miliardi di euro, in parte dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime e il minor potere d'acquisto dello yen, mentre le esportazioni hanno registrato un incremento del 19,6%, guidate dal settore auto e l'industria siderurgica. Da inizio anno lo yen si è deprezzato di quasi il 30% sul dollaro, superando quota 150, un livello mai visto in 32 anni. (ANSA).