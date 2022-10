Gas: Confindustria, bene ok a rigassificatore Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Confindustria Romagna saluta positivamente l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale di Ravenna del progetto per il rigassificatore.

"E' un risultato atteso e benvenuto, che testimonia l'unità di intenti, il senso di responsabilità e la capacità da parte di sensibilità diverse di compattarsi di fronte alla crisi energetica - afferma il presidente Roberto Bozzi - ora confidiamo in un percorso altrettanto agevole per i successivi passaggi autorizzativi, che potranno rendere concreto l'aiuto che la città può dare alla nostra comunità e al Paese in questa emergenza". (ANSA).