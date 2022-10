Fondo Italiano:nel piano al 2025 4 miliardi per crescita pmi

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Il Fondo Italiano d'investimento approva il piano industriale al 2025 e porta a 4 miliardi di euro il capitale dedicato a progetti di crescita e consolidamento della piccola e media impresa italiana, sostenendo la competitività del sistema industriale nazionale e garantendo impulso all'economia reale del Paese.

Il fondo lancerà nel prossimo triennio 7 nuovi strumenti, 4 fondi diretti e 3 fondi di fondi, focalizzando le proprie attività su 5 settori e altrettanti temi di investimento: Agri & Food, Filiere ed eccellenze del Made in Italy, Lifescience & HealthCare, Industrial Tech & Products, IT/Digital.

"Questo Piano Industriale segna un deciso cambio di passo per Fondo Italiano d'Investimento, che dedicherà più capitali ai progetti della Piccola e Media Impresa italiana e che intensificherà i percorsi di partnership con nuovi investitori ed altri attori del private capital italiano" afferma l'Amministratore Delegato Davide Bertone. "Nella fase congiunturale che l'economia sta attraversando, essere la più grande piattaforma di private capital per lo sviluppo ci consente di svolgere anche il ruolo di catalizzatore e moltiplicatore di investimenti per sostenere le eccellenze dell'economia reale del Paese, e contribuire a far crescere ed evolvere l'ecosistema del private capital italiano", aggiunge Bertone. (ANSA).