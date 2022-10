Confindustria: Livorno;Neri a capo sezione porto e logistica

(ANSA) - LIVORNO, 20 OTT - "Siamo convinti che la manifattura e l'industria logistica debbano convergere in strategie unitarie e in progetti comuni verso il decisore pubblico, per accrescere la capacità competitiva del nostro sistema produttivo, con l'obiettivo di favorire progetti di reshoring e di intercettare le direttrici di traffico delle merci da e per l'area metropolitana della nostra Regione". Così il presidente di Confindustria Livorno Piero Neri, nominato, all'unanimità, alla presidenza della sezione del settore Portualità e logistica da parte dell'Assemblea delle aziende associate a Confindustria di Livorno e Massa Carrara.

"Confindustria Livorno Massa Carrara - ha detto Neri - è impegnata nel progetto per la reindustrializzazione della costa toscana L'industria manifatturiera, ad alta intensità di manodopera, presente sul territorio costiero, dalla nautica all'acciaio, dalla chimica al lapideo, dall'oil & gas all'automotive, insieme alla intermodalità in tutte le sue articolazioni, rappresenta un sistema articolato e diversificato, non facilmente rintracciabile nel sistema Paese".

Per Neri "il percorso per la reindustrializzazione non è certamente in discesa, in quanto restano ancora da completare le grandi infrastrutture, tra le quali la Darsena Europa, il corridoio tirrenico, i collegamenti ferroviari dalla Costa verso l'area metropolitana fiorentina, tenendo presente una storica carenza di dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti speciali adeguata ad un Paese moderno". I porti di Carrara, di Livorno, di Piombino, e di Portoferraio, ha osservato ancora, rappresentano importanti asset strategici per lo sviluppo locale, regionale e nazionale: "Per assicurare continuità e competitività, al sistema produttivo del territorio occorre che tutti gli attori coinvolti agiscano con fattiva responsabilità - ha concluso -. Da parte nostra confermiamo la ferma volontà e determinazione per contribuire alle sfide rese oggi ancora più impegnative per la crisi energetica". (ANSA).