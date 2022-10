Confindustria con Cdp per sostenere l'internazionalizzazione

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Cdp e Confindustria ampliano "la cooperazione e la sinergia fra le due istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende italiane", e in particolare lavoreranno "insieme per promuovere Business Matching la piattaforma che fa incontrare imprese italiane ed estere.

Un memorandum of understanding è stato firmato oggi a Milano "Obiettivo dell'accordo - spiega una nota - è promuovere la piattaforma di matching di Cdp attraverso l'organizzazione congiunta di eventi digitali internazionali e incontri business to business". (ANSA).