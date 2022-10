Confartigianato, in Toscana mancano 1000 autotrasportatori

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - "Le imprese dell'autotrasporto hanno grandi difficoltà a trovare autisti. I costi per ottenere le patenti sono alti e questo costituisce un motivo che allontana molti dall'intraprendere questo mestiere. In Toscana ne mancano oltre 1000". Così Roberto Tegas, presidente regionale di Confartigianato Trasporti.

Oltre alla carenza di personale, spiega una nota, da un confronto tra le imprese dell'autotrasporto associate a Confartigianato in Toscana, effettuato durante uno degli incontri del programma Restart, sono emerse criticità riconducibili a due tipologie: le difficoltà legate ai costi del trasporto e quelle legate alla transizione ecologica ed energetica.

Per Tegas,"i settori trasporti, spedizioni e logistica stanno subendo forti aumenti dei costi a causa in particolare del caro carburanti e dell'aumento del prezzo dei pezzi di ricambio; sono aggrediti dalla speculazione. L'additivo di nuova generazione AdBlue, utilizzato sui i mezzi a gasolio per ridurre le emissioni nocive, dovrebbe essere reso più accessibile. Invece è diventato costosissimo e siamo al paradosso che meno gli automezzi inquinano più costano alle aziende". Un altro grave problema sono i prezzi dei pezzi di ricambio e i tempi di consegna degli automezzi nuovi ordinati. "In alcuni casi - osserva ancora - gli aumenti dei costi dei pezzi di ricambio hanno superato il 50% e i tempi di consegna dei nuovi automezzi meno inquinanti possono raggiungere anche un anno o un anno e mezzo". Secondo l'associazione il settore dei trasporti è impegnato nella transizione ecologica ma la burocrazia e la concorrenza sleale frenano questo processo. (ANSA).