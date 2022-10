Cna, un anno fa 200mila ditte in crisi, oggi peggio

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - "Nel dicembre 2021 erano già 200mila le imprese che minacciavano di non poter continuare con la produzione. Oggi la situazione è addirittura peggiorata. Oggi la situazione è addirittura peggiorata. Continuo a sentir parlare di aziende energivore, mentre e' ora di incominciare a parlare, e a parlare seriamente e con competenza di imprese con alta incidenza della spesa energetica". A dirlo Dario Costantini, presidente nazionale Cna, in occasione della sessione pubblica dell'assemblea di Cna Firenze, in corso a Palazzo Vecchio.

Come esempio Costantini ha fatto il caso della lavanderia dove si porta "la nostra camicia a lavare: non è un'azienda energivora ma è un'azienda che ha il 40-50% del proprio bilancio oggi di spese energetiche, quindi chiude perché non può sopravvivere ed i numeri dicono questo".

All'assemblea hanno partecipato anche Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze Metropolitana e Luca Tonini, presidente Cna Firenze. (ANSA).