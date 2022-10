Caro bollette: Corrarati (Cna), bloccare la liberalizzazione

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - A fronte dell'aumento dei costi dell'energia, "risulta impensabile portare a compimento la completa liberalizzazione del mercato elettrico per oltre due milioni di microimprese le quali, dal prossimo primo gennaio, dovrebbero forzatamente uscire dal mercato tutelato". Lo afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati, sottolineando che, il mercato tutelato, "soprattutto nelle ultime settimane, ha rappresentato un'ancora di salvezza rispetto alle inefficienze di un mercato libero non concorrenziale".

"Se da una parte salutiamo con favore il pacchetto di sostegno varato dalla Provincia per aiutare i cittadini, dall'altra attendiamo fiduciosi quello annunciato per l'economia. Le nostre imprese stanno resistendo, ma bisogna fare in fretta per evitare gravi conseguenze per l'intero tessuto economico provinciale", conclude Corrarati. (ANSA).