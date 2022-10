ANSA-BOX/Pernigotti passa a Jp Morgan, arriva anche cig

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 20 OTT - Pernigotti passa ufficialmente a Jp Morgan. E' stato firmato il closing dell'operazione che prevede la cessione del 100% della storica azienda dolciaria di Novi Ligure dalla famiglia turca Toksoz, che l'aveva acquisita nel 2013, a Lynstone (società veicolo del Gruppo Jp Morgan). E' arrivata anche la firma della cassa integrazione straordinaria di 12 mesi in continuità con quella che era scaduta lo scorso 30 giugno.

"Il buon governo della trattativa, la perseveranza dei dipendenti e la lotta - sottolinea Raffaele Benedetto, segretario generale della Flai Cgil - hanno portato al salvataggio definitivo dello storico marchio novese. Vigileremo affinché non siano commessi gli stessi errori della dirigenza uscente". I dipendenti coinvolti sono una cinquantina. "E' quello per cui abbiamo sempre lottato, fin dal primo giorno quattro anni fa. Quello che abbiamo sempre cercato di ottenere: che la famiglia turca se ne andasse e venisse qualcuno in grado di gestire questa azienda. Sta andando tutto nel migliore dei modi. Speriamo di iniziare una nuova era" commenta Piero Frescucci, rsu Uila Uil.

Sul closing interveniene anche l'ex sindaco di Novi Ligure, dove ha sede la Pernigotti, Rocchino Muliere che dal 2018 segue la vicenda. "Mi auguro ci siano l'impegno e la volontà di proseguire e rilanciare la produzione nella nostra città.

Naturalmente ci sarà, anche da parte degli amministratori, un'attenzione particolare nei confronti di chi ha acquisito la proprietà. E' un grande passo in avanti, però adesso ci aspettiamo i fatti concreti. Perché la Pernigotti può avere e deve avere ancora un futuro".

L'operazione ha il sostegno di illimity Bank con un finanziamento del valore complessivo di 10 milioni di euro a favore della Pernigotti. L'intervento di illimity,è principalmente finalizzato a supportare le esigenze di liquidità dell'azienda garantendone la piena operatività in una fase strategica per il rilancio della società. (ANSA).