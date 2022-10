Ztl Catania: Fipe Confcommercio, serve solo a fare cassa

(ANSA) - CATANIA, 19 OTT - La Fipe Confcommercio di Catania in una nota 'boccia' la Ztl del centro storico della città: una zona a traffico limitato che, secondo quanto afferma il presidente dei ristoratori catanesi Giovanni Trimboli "sembra servire solo a fare cassa a discapito di ignari avventori, spesso ingannati da una segnaletica poco in vista e soprattutto poco chiara".

"Nelle città in cui viene attuata correttamente - aggiunge Trimboli - la Ztl valorizza il territorio facendo riscoprire il piacere di passeggiare senza auto e in piena sicurezza. Quello che non accade a Catania, secondo la federazione etnea dei pubblici esercizi, dove "ci si aspettava di vedere in programma mercatini, manifestazioni e incontri culturali, mentre invece c'è solo il deserto, per non dire il nulla". Per l'associazione inoltre "la gestione da parte dell'Amts sarebbe poco attenta e la visione da parte dell'amministrazione comunale poco chiara e senza progettualità".

"Per questo - dice Trimboli - crediamo che si possa iniziare a considerare la possibilità di tenere la Ztl attiva solo nel fine settimana e riaprire al traffico negli altri giorni, soprattutto nell'area di piazza Scammacca e nelle vie limitrofe".

La Fipe Confcommercio lamenta infine la "mancanza di confronto nel concordare gli orari di carico e scarico delle merci, che non sarebbero compatibili con le esigenze di decine di attività commerciali.

"Ci auguriamo - conclude Trimboli - che il problema venga affrontato in tempi rapidi. Questa città ha urgente bisogno di una guida politica forte e competente, perché ogni giorno che passa il prezzo da pagare diventa sempre più alto". (ANSA).