Nexi: nuova partnership con illimity a supporto pmi italiane

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Nexi e illimity insieme in una nuova partnership a supporto delle pmi italiane. Le soluzioni di incasso della PayTech sbarcano su b-ilty, business store digitale che offre servizi finanziari per le piccole e medie imprese.

"La partnership con Nexi ci consente di ampliare ulteriormente l'offerta di b-ilty rendendo disponibile, ancora una volta, una soluzione semplice e di sostegno reale all'attività degli imprenditori", sottolinea in una nota Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity.

"La penetrazione dei pagamenti digitali è in decisa crescita in tutta Europa, compreso il nostro Paese in cui rappresenta ormai circa un terzo di tutti i pagamenti e in cui sta registrando una costante accelerazione", aggiunge Giulio Vasconi, Head of Marketing Merchant & Services Solutions di Nexi. (ANSA).