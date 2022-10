Mims: Giovannini, riconosciuti da Ocse tra migliori pratiche

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, insieme al cambio di nome, secondo il ministro Enrico Giovannini, "c'è stato un cambiamento profondo nella cultura e nel modo in cui abbiamo fatto legislazione e investimenti al punto tale che la scorsa settimana l'Ocse ha considerato questa una delle migliori pratiche a livello internazionale".

"Nessun Paese, in tempi così brevi, ha cambiato così in profondità il modo, per esempio, di fare i progetti di fattibilità tecnico-economia per costruire ponti e ferrovie, mettendo la sostenibilità come ingrediente indispensabile. Tutti i nuovi progetti devono avere una relazione di sostenibilità e questo si tradurrà anche nella nuova legge dei contratti pubblici", dichiara Giovannini al forum di ANSA e Asvis "Voci dal futuro" in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile.

Giovannini indica poi la sua eredità, nelle riforme, nella pianificazione e negli investimenti. "Abbiamo portato a 220 miliardi - dice - la spesa per investimenti nei prossimi anni e secondo le organizzazioni internazionali questo riporterà finalmente l'Italia a un rapporto tra investimenti pubblici e Pil oltre il 3%, superiore ai livelli bassissimi degli ultimi 10-20 anni".

Il ministro uscente racconta quindi come suo nuovo possibile progetto "provare a realizzare un istituto di studi sul futuro".

"In Francia, Singapore, Emirati arabi uniti e Inghilterra - spiega - ci sono questi centri il cui compito è fare l'analisi dei possibili futuri mettendo insieme scienze naturali, scienze della vita, scienze economiche e sociali e cercare di capire quali sono le opportunità e i rischi". (ANSA).