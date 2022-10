Messico: gastronomia, Made in Italy in festa nei supermercati

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 19 OTT - L'ambasciata d'Italia in Messico e il gruppo messicano di supermercati di alta qualità La Comer hanno presentato 'Si parla italiano', un festival gastronomico che offrirà ai consumatori più di 1.900 prodotti provenienti dall'Italia, e che coinvolgerà 66 negozi messicani appartenenti ai marchi City Market, Fresko e La Comer, in ben 14 Stati.

Il festival cominciato ieri, sottolinea un comunicato, si svolgerà fino a dicembre, con la partecipazione di oltre 101 fornitori di prodotti Made in Italy, nuovi e classici in varie categorie. Fra queste, pasta, salse e creme, oli d'oliva, aceti e condimenti, prodotti da forno, spezie, snack e bevande, vini e liquori, birre, cibi pronti, oltre a profumi, prodotti per la casa e tessile.

L'iniziativa 'Si parla italiano' "riconosce nell'originalità e nella qualità dei marchi Made in Italy l'elemento principale per scegliere i prodotti di alta marca, autenticamente italiani". Presenti al lancio dell'evento inaugurale, Luigi De Chiara, ambasciatore d'Italia in Messico, il direttore della Camera di commercio italiana in Messico, Lorenzo Vianello, nonché dirigenti del Gruppo La Comer.

Da parte sua De Chiara ha manifestato soddisfazione per l'iniziativa che costituisce il prologo della Settimana della Cucina italiana in Messico e ha dichiarato: "Il Festival 'Si parla italiano' con il Gruppo La Comer è una straordinaria occasione per aumentare la gamma di prodotti eno-gastronomici disponibili per il consumatore messicano e, al tempo stesso, uno strumento per combattere la pratica dell'Italian sounding (false imitazioni dei prodotti). Un'iniziativa fra le tante promosse dall'ambasciata anche nel quadro della campagna globale Be.it".

Santiago García, Ceo del gruppo La Comer, ha sostenuto che con questo evento "si intende mantenere alta una strategia di differenziazione offrendo un'ampia e selezionata varietà di prodotti italiani di qualità in un unico luogo".

Messico e Italia, assicura infine il comunicato, "sono simili nella promozione delle proprie eccellenze gastronomiche ed enologiche: per entrambi i Paesi tale sforzo è fondamentale; l'arte culinaria non è solo trasversale a tutti i settori dell'economia, ma sta diventando sempre più elemento di attrazione per l'attività turistica". (ANSA).