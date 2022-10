Lavoro: Uil denuncia Cgil-Cisl su integrativo coop sociali

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Uil-Fpl e UilTucs Toscana denunciano per attività antisindacale LegaCoop, Confcooperative, Agci, Cgil e Cisl regionali, firmatari del nuovo contratto integrativo regionale per il settore delle cooperative sociali.

"Ci hanno brutalmente esautorato dal tavolo delle trattative", accusano Beatrice Stanzani (Uil-Fpl) e Marco Conficconi (Uiltucs). "Un gesto gravissimo - aggiungono - che mai ci saremmo aspettati in momento così particolare per l'unità sindacale ed in un contesto così difficile per le lavoratrici ed i lavoratori di questo settore".

Secondo Stanzani "il risultato ottenuto da questo accordo scellerato è stato quello di non aumentare il salario delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Secondo Conficconi, l'accordo "contiene solo le soluzioni alle criticità poste sul tavolo di trattativa dalle coop sociali: la regolamentazione del diritto di sciopero; le problematiche legate alla mancata retribuzione della vestizione per gli ultimi 15 anni ed una soluzione per non retribuire adeguatamente il lavoro straordinario". (ANSA).