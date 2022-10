Italia-Albania: Unioncamere Puglia, migliorare collegamenti

(ANSA) - BARI, 19 OTT - "Migliorare la logistica e i trasporti delle imprese albanesi in Albania e i collegamenti Puglia-Albania significherebbe contribuire indirettamente e in alla competitività del tessuto produttivo pugliese". E' quanto ha dichiarato il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani, durante l'evento che si è svolto alla Fiera del Levante organizzato da Unioncamere Puglia in collaborazione con Uniontrasporti, Regione Puglia, Repubblica d'Albania e Camera di Commercio e Industria di Tirana. Durante l'iniziativa c'è stata la presentazione del "Libro Bianco sui fabbisogni infrastrutturali della Puglia" e l'indagine sulle "Priorità logistiche delle aziende albanesi che lavorano con la Puglia" Durante il focus sui rapporti fra Puglia e Albania, è emerso, secondo i dati di Unioncamere, che la Puglia è la prima regione italiana per l'intensità dei rapporti commerciali con l'Albania, con 254 milioni di euro di export e 277 di import. Enkelejda Muçaj, viceministro delle Infrastrutture e dell'Energia della Repubblica di Albania, si è soffermata sui "nuovi progetti di riqualificazione della parte commerciale che riguarderanno i porti di Valona e di Durazzo e la nuova ferrovia che collegherà l'Albania al Montenegro, opere che intercetteranno i Corridoi Otto e Dieci".

Nel corso dell'incontro è stato presentato da Antonello Fontanili e Iolanda Conte, direttore e project manager di Uniontrasporti, il libro bianco sui "fabbisogni delle imprese pugliesi in materia di logistica" con dodici priorità infrastrutturali che riguardano interventi stradali e ferroviari importanti per la Puglia. "Ormai, nelle strategie di qualsiasi azienda di produzione o di servizio la logistica - ha concluso il presidente di Unioncamere Puglia Damiano Gelsomio - ha sempre maggior rilievo. Non solo perché è una voce di costo importante.

Ma anche perché è ormai riconosciuta come un fattore competitivo, un elemento che ti può far prosperare o chiudere".

(ANSA).