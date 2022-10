Intesa: Roscio, pmi sono asse portante economia italiana

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "L'Italia è un'economia fatta per il 90% da piccole e medie aziende, questa è una caratteristica strutturale tutta italiana, e noi vediamo l'importanza di questo asse portante dell'economia, perché sono tutte eccellenze, tutte imprese che contribuiscono ai grandi buyer. Quindi è importante salvaguardare, curare la piccola e media impresa perché è l'anima di tutto quello che noi esportiamo e portiamo nel mondo". A sottolineare il valore delle Pmi è Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, in occasione della seconda tappa del roadshow di 'Imprese Vincenti' al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino.

Quanto ai bisogni che hanno oggi queste imprese, in un periodo di crisi come quello attuale, Roscio spiega che "oggi abbiamo diversi tipi di problematiche e alle Pmi serve supporto per superare una fase emergenziale che noi vediamo comunque di breve durata. Noi ci affacciamo a un 2023 che sarà critico - osserva - ma sarà una fase di passaggio verso una ripresa che vediamo nel 2024. Quindi oggi serve supporto finanziario, liquidità, garanzie pubbliche proprio per aiutare le imprese ad avere quelle risorse necessarie per superare la fase di crisi.

Ma servono anche e soprattutto gli investimenti - conclude -. La natura emergenziale è emergenziale per definizione, ma noi cerchiamo di accompagnare le imprese verso gli investimenti, soprattutto di indipendenza energetica, proprio per ricomporre una struttura di costi che oggi le penalizza molto". (ANSA).