Intesa: Imprese Vincenti, dieci Pmi protagoniste a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Arrivano da tutto il Piemonte e dalla Sardegna e hanno in comune un profilo innovativo e il radicamento sul territorio. Sono le 10 Pmi protagoniste della seconda tappa del roadshow di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi "che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto".

La tappa odierna, al Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, è dedicata proprio all'innovazione e vede dieci 'Imprese Vincenti' piemontesi e sarde raccontare la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico.

A essere selezionate sono state Delphina di Palau, Grand Hotel Bristol di Stresa e Surrau di Arzachena, attive nel comparto turistico; Propagroup di Rivoli, operante nel settore degli integratori logistici di protezione merci; Bridge di Burolo, che si occupa di soluzioni per l'elettronica e la microelettronica; Eurofork di Roletto, azienda che lavora nell'ambito dell'automazione intralogistica; Teker di Beinasco, specializzata nel sistema di segnalazione ferroviaria; Stemplast di Paulilatino, che opera nelle industrie bioplastiche; la torinese Coesa, impegnata nel settore energie rinnovabili; e Aurora, sempre di Torino, attiva nella gioielleria di alto di gamma. (ANSA).