Intesa: Imprese Vincenti, dieci Pmi protagoniste a Torino (2)

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Le aziende scelte per questo progetto spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr, imprese che, seppur piccole e medie, hanno avviato progetti o raggiunto risultati importanti in termini di digitalizzazione e competitività, sostenibilità e transizione ecologica, innovazione, ricerca e istruzione, welfare e salute.

In questa quarta edizione, in particolare, viene data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, hanno accompagnato la ripresa del Pil e oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica e dunque ad investire e accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione. Dodici le tappe complessive in tutta Italia, anche con focus tematici su agribusiness, imprese sociali e terzo settore. A concludere 'Imprese Vincenti' sarà un evento di rilievo nazionale con tutte le 140 imprese coinvolte, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell'imprenditoria italiana. (ANSA).