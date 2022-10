Inps:progetto con Ue e Ocse per sviluppo competenze digitali

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Un progetto per sviluppare le competenze digitali degli oltre 26mila dipendenti Inps e migliorare i servizi di previdenza sociale in Italia: il piano sul quale oggi si sono confrontati esperti dell'Inps, dell'Ocse e della Commissione, sarà portato avanti grazie all'assistenza tecnica dello Strumento di sostegno tecnico della Commissione europea che sarà fornita dalla Direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali e dall'Ocse tra il 2022 e il 2024. L'obiettivo è la formazione dei dipendenti dell'Istituto sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ma il piano potrebbe essere esteso anche alle alle altre amministrazioni. Non si tratta solo di trasferire dati sul digitale - hanno spiegato nel corso della riunione - ma di ripensare i processi in modo che i servizi offerti rispondano meglio alle esigenze degli utenti.

Il progetto è finanziato nell'ambito del Programma TSI (Strumento di Sostegno Tecnico - Technical Support Instrument) dell'UE, che fornisce agli Stati membri le competenze tecniche per progettare e realizzare le riforme in un'ampia gamma di ambiti strategici, fra cui la transizione verde e digitale, la governance e la pubblica amministrazione.

"La Commissione europea e l'Ocse accompagneranno l'Inps - si legge sul sito dell'Istituto - nella progettazione di una strategia di formazione innovativa per sviluppare le competenze digitali e il digital mindset dei propri dipendenti, al fine di fornire migliori servizi di protezione sociale a cittadini e imprese. Il progetto ha l'obiettivo di massimizzare le potenzialità dei processi di innovazione in corso, in modo da migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi digitali forniti ai cittadini". (ANSA).