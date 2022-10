Imprese: Next Gems, stabilità degli utili per Pmi, pesa energia

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Stabilità negli utili, attenzione sulla crisi energetica e poco interesse per i temi della sostenibilità. E' quanto emerge dal sondaggio condotto tra le 42 piccole e medie imprese italiane, con capitalizzazione di Borsa fino a 100 milioni di euro, che hanno partecipato alla 3/a edizione di 'Next Gems', la conferenza dedicata alle 'gemme di Piazza Affari'.

Secondo i rappresentanti delle aziende che hanno partecipato alla conferenza a Palazzo Mezzanotte, i problemi legati all'inflazione e alla crisi degli approvvigionamenti non avranno un effetto sulla stabilità degli utili. Praticamente "nullo" l'interesse per le tematiche Esg, che hanno "un orizzonte ancora lontano", mentre l'aumento dei costi energetici "colpirà essenzialmente le società legate alla produzione industriale, settore più rappresentato (15%) tra le imprese partecipanti a Next Gems insieme a quello dei servizi Ict, software e tech".

