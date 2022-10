Dl Aiuti: min. Lavoro a Casse private, stop a bonus 200 euro

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Altolà del ministero del Lavoro al pagamento dei 'bonus' da 200 e 150 euro 'anti-inflazione', previsti daI decreti Aiuti per i professionisti: in una lettera alle Casse private, apprende l'ANSA, il direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative Angelo Marano "raccomanda di non procedere alla liquidazione". Tuttavia, ricevute le domande dei 'bonus' dal 26 settembre, vari Enti hanno già effettuato migliaia di bonifici.

La lettera, inviata a 17 enti previdenziali privati e privatizzati delle diverse categorie professionali, chiede di fatto di sospendere la liquidazione per effettuare un attento monitoraggio della spesa. (ANSA).