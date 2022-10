Cybersicurezza: intesa tra Confindustria,Generali ed Agenzia (2)

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Assicurare lo sviluppo delle nostre aziende in un contesto di trasformazione digitale - ha spiegato il direttore generale dell'Agenzia, Roberto Baldoni - vuol dire anche metterle in condizione di saper gestire il rischio di attacchi cyber. Il Protocollo va proprio in questa direzione: promuovere la crescita sicura nel digitale delle piccole e medie imprese attraverso un percorso di consapevolezza e prevenzione rispetto agli attacchi cibernetici che stanno affliggendo i paesi più industrializzati, inclusa l'Italia".

"L'adozione di strumenti di autovalutazione standard come il Cyber Index Pmi - ha proseguito - consente alle aziende di capire il loro grado di maturità nell'affrontare la minaccia cyber all'interno del loro settore e predisporre quindi opportune misure tecnologiche e organizzative per alzare il livello di protezione e stimare il cosiddetto rischio residuo.

Ai partner tecnologici e assicurativi permetterà di proporre soluzioni adeguate alle esigenze di ogni azienda consentendo al mercato di rispondere in maniera efficace alla domanda. Il Cyber Index Pmi si inserisce, tra l'altro, nel più ampio framework metodologico di costruzione dell'indice italiano che andrà ad alimentare il Cyber index europeo in modo da assicurare la più ampia coerenza con quest'ultimo".

"Consapevoli della nostra responsabilità sociale in qualità di primo assicuratore in Italia - ha affermato da parte sua Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia - vogliamo contribuire in maniera concreta a diffondere tra le imprese la cultura della cyber sicurezza, ad accrescere la consapevolezza della vulnerabilità rispetto al rischio informatico e l'importanza dell'adozione di adeguate soluzioni assicurative. Oggi, con la sigla del Protocollo d'intesa con Confindustria e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, miriamo a rafforzare questi obiettivi, mettendo a disposizione delle organizzazioni aziendali le nostre competenze e la nostra esperienza in tema di identificazione dei rischi cyber, oltre a strumenti assicurativi innovativi." (ANSA).