Cybersicurezza: intesa tra Confindustria, Generali ed Agenzia

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Promuovere, valorizzare e diffondere tra le Pmi una maggiore consapevolezza dei rischi cyber e del loro impatto sul loro business è l'obiettivo del protocollo d'intesa triennale firmato da Confindustria e Generali, insieme all' Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). La partecipazione di Acn, si legge in una nota, "imprimerà un impulso decisivo alla diffusione tra le imprese della cultura della protezione cibernetica, obiettivo al centro della partnership già avviata tra Generali e Confindustria".

Il protocollo prevede, inoltre, la creazione del 'Cyber Index Pmi', un vero e proprio rapporto che fotografa lo stato di consapevolezza in materia di cyber security all'interno delle organizzazioni aziendali di piccole e medie dimensioni. Il rapporto rappresenta, anche a livello metodologico, il primo tassello del futuro Cyber Index italiano, così come previsto dalla Strategia nazionale di cybersicurezza, l'indice nazionale che andrà ad alimentare il Cyber Index europeo. "Cyber Index Pmi" sarà sviluppato con il contributo dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, partner scientifico dell'iniziativa.

con il coinvolgimento di esperti Acn ed esperti Generali, oltre alla Rete agenziale. (ANSA).