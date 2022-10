Confindustria: Leorsini nuovo presidente sezione Trasporti

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Romeo Leorsini è stato eletto nuovo presidente della sezione Trasporti di Confindustria Umbria. Lo ha indicato l'assemblea dell'organizzazione e rimarrà in carica per il biennio 2022-2024. Vicepresidente sarà Flavio Cecchetti.

L'Assemblea, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto anche i componenti del Consiglio direttivo.

"Affronteremo le principali problematiche con cui si trova a fare i conti il comparto, dalla sicurezza fino ai servizi logistici, cercando di trovare soluzioni e operando sempre in sinergia. In questo momento così difficile è fondamentale restare uniti e muoversi nella stessa direzione" ha detto Leorsini, già vicepresidente della Sezione nel precedente mandato. (ANSA).