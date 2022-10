Commercio: Fipe-Confcommercio,costo digitale pesa su imprese

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - "Si vuole eliminare il contante, le scorciatoie, ma lo si fa fornendo la digitalizzazione, gli strumenti, come elemento di servizio pubblico: il costo non può essere scaricato totalmente sulle imprese". Lo ha affermato Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio e presidente di Confcommercio Toscana, che oggi a Firenze ha partecipato a un incontro con gli imprenditori sul tema con i rappresentanti di SumUp. "Le commissioni bancarie sono il problema di fondo, che noi stiamo puntando a mettere al centro dell'attenzione", ha aggiunto.

"Noi siamo per il cambiamento, l'innovazione, il digitale - ha detto Cursano -, ma non possiamo non farci carico delle fasce più fragili e deboli, che stanno subendo questa innovazione con i costi che essa comporta. In un momento così complesso e delicato per i costi di energia e materie prime, rischiamo di far uscire dal mercato quelle funzioni di servizio piccole, periferiche, le piccole attività di servizio che dobbiamo farci carico di salvaguardare, facendo in modo che quel tipo di impresa sia accompagnata verso l'innovazione, magari a costo zero. La nostra partnership con SumUp va in questa direzione".

(ANSA).